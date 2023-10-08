Сегодня в 22:00 по московскому времени действующий чемпион Испании «Барселона» сыграет в гостях против «Гранады». За ходом матча 9-го тура Ла Лиги приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Гранада»

Команда из одноименного города после 8-ми туров заработала в свой актив 5 очков и на данный момент занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. На счету «Гранады» одна победа, две ничьи и пять поражений.

Два последних матча коллектив Пако Лопеса свел к ничьей. «Гранада» сначала поделила очки во встрече с «Бетисом» (1:1), а в крайнем туре результативно сыграла с «Альмерией» (3:3).

До этого команда уступила в 5-ти из 6-ти матчах на старте чемпионата, сумев одолеть только «Мальорку» (3:2) в 3-м туре Ла Лиги.

«Барселона»

Каталонский клуб на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков в 8-ми матчах. Отставание от «Жироны» составляет один балл, от «Реала» «сине-гранатовых» отделяет 4 очка.

На неделе «Барселона» провела непростой матч в Португалии против «Порту». Встреча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов завершилась минимальной победой каталонцев (1:0), а единственный мяч на свой счет записал Торрес.

В крайнем туре Ла Лиги «Барселона» принимала «Севилью» (1:0). Исход встречи решил автогол Серхио Рамоса, забитый на 76-й минуте игры. Эта победа стала для «сине-гранатовых» шестой в восьми матчах сезона.

Личные встречи

В 10-ти последних очных матчах на счету «Барселоны» 6 побед, «Гранада» оказалась сильнее в двух случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «Барселона» с коэффициентом 1.85.