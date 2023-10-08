1-й таймАрсенал — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Гранада» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 9-го тура Ла Лиги между «Гранадой» и «Барселоной»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Гранада Барселона
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Манчестер Сити»«Арсенал» — «Манчестер Сити». Онлайн «Барселона»«Гранада» — «Барселона». Онлайн Салах и Ван Дейк«Брайтон» — «Ливерпуль» 2:2. Онлайн
  • 18:31
    • «Динамо» и «Факел» не выявили сильнейшего
  • 18:16
    • «Астон Вилла» и «Вулверхэпмтон» поделили очки в матче АПЛ
  • 18:05
    • «Ливерпуль» упустил победу в матче АПЛ с «Брайтоном»
  • 16:04
    • «Пари НН» дома одолел «Крылья Советов» в РПЛ
  • 13:51
    • Сафиуллин уступил Шелтону в матче третьего круга турнира в Шанхае
  • 18:25
    • «Байер» на своем поле разгромил «Кельн»
  • 18:01
    • «Лацио» в ярком матче победил «Аталанту»
    Все новости спорта
    «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона»
    Сегодня в 22:00 по московскому времени действующий чемпион Испании «Барселона» сыграет в гостях против «Гранады». За ходом матча 9-го тура Ла Лиги приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Гранада»

    Команда из одноименного города после 8-ми туров заработала в свой актив 5 очков и на данный момент занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. На счету «Гранады» одна победа, две ничьи и пять поражений.

    Два последних матча коллектив Пако Лопеса свел к ничьей. «Гранада» сначала поделила очки во встрече с «Бетисом» (1:1), а в крайнем туре результативно сыграла с «Альмерией» (3:3).

    До этого команда уступила в 5-ти из 6-ти матчах на старте чемпионата, сумев одолеть только «Мальорку» (3:2) в 3-м туре Ла Лиги.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Барселона»

    Каталонский клуб на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков в 8-ми матчах. Отставание от «Жироны» составляет один балл, от «Реала» «сине-гранатовых» отделяет 4 очка.

    На неделе «Барселона» провела непростой матч в Португалии против «Порту». Встреча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов завершилась минимальной победой каталонцев (1:0), а единственный мяч на свой счет записал Торрес.

    В крайнем туре Ла Лиги «Барселона» принимала «Севилью» (1:0). Исход встречи решил автогол Серхио Рамоса, забитый на 76-й минуте игры. Эта победа стала для «сине-гранатовых» шестой в восьми матчах сезона.

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах на счету «Барселоны» 6 побед, «Гранада» оказалась сильнее в двух случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «Барселона» с коэффициентом 1.85.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 18:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ренн — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Химки — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 9 октября
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры