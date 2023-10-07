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    «Шинник» и «Енисей» поделили очки

    «Шинник» — «Енисей»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 13-го тура Первой лиги России «Шинник» и «Енисей» сыграли вничью 1:1.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    На гол Егора Иванова с пенальти хозяева ответили точным ударом Василия Алейникова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Шинник — Енисей 1:1
    Голы: 0:1 Егор Иванов (пенальти) (57'), 1:1 Василий Алейников (62') Шинник: Александр Довбня, Роман Емельянов, Артём Самсонов, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Василий Алейников, Михаил Гащенков, Денис Самойлов, Игорь Соколов, Игорь Андреев, Guzj D. Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Александр Масловский, Виталий Стежко, Никита Глушков, Егор Иванов, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Андрей Окладников Предупреждения: Никита Раздорских (35'), Валерий Кичин (37'), Роман Емельянов (53')

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    В активе «Шинника» 20 очков и четвертое место, у «Енисея» 15 баллов и двенадцатая строчка.

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