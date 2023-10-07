Игнашевич: Не разочаровал ни один отрезок сегодняшнего матча

Главный тренер калининградскойподвёл итоги победного матча с(1:0).

«Можно сказать, что наши ребята заслужили эту победу своей игрой. Когда ты ведёшь в счёте, хочется больше времени проводить на чужой половине поля, но что имеем, то имеем.

Не разочаровал ни один отрезок сегодняшнего матча. Была пара эпизодов, когда соперник наносил удары с линии штрафной, в 16-17 метрах от ворот, но это всё, что мы им позволили. Был удар из‑за пределов штрафной в штангу, но оборона сыграла достаточно надёжно», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. «Оренбург» — на 11-й позиции (11).