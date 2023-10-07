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    Игнашевич: Не разочаровал ни один отрезок сегодняшнего матча

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    Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич подвёл итоги победного матча с «Оренбургом» (1:0).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Можно сказать, что наши ребята заслужили эту победу своей игрой. Когда ты ведёшь в счёте, хочется больше времени проводить на чужой половине поля, но что имеем, то имеем.

    Не разочаровал ни один отрезок сегодняшнего матча. Была пара эпизодов, когда соперник наносил удары с линии штрафной, в 16-17 метрах от ворот, но это всё, что мы им позволили. Был удар из‑за пределов штрафной в штангу, но оборона сыграла достаточно надёжно», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

    После этого матча «Балтика» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. «Оренбург» — на 11-й позиции (11).

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