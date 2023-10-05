В «Реале» заявили, что Винисиус дал показания по делу о расизме

Форвард «Реала»дал показания в суде по делу о расизме в матче с «Валенсией».

«Бразильский нападающий обратился в суд Пласа-де-Кастилья, чтобы дать показания по поводу инцидентов, произошедших 21 мая во время матча "Валенсия" — "Реал".

Он дал показания в суде Пласа-де-Кастилья по поводу расистских оскорблений, которым он подвергся во время матча. Он стал объектом высказываний и поведения расистского и ксенофобского характера», — говорится в сообщении на сайте «Реала».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» в чемпионате Испании занимает 1-е место в таблице. В восьми матчах клуб набрал 21 очко.