Сегодня в 22:00 итальянская «Рома» сыграет дома против швейцарского «Серветта». За ходом встречи 2-го тура Лиги Европы приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Рома»

В первом туре Лиги Европы «Рома» одержала непростую победу в Молдавии над «Шерифом» (2:1). Итальянский клуб открыл счет в самом конце первого тайма, но хозяевам удалось восстановить равновесие в матче на исходе часа игры. Победу подопечным Жозе Моуриньо принес точный удар Лукаку на 65-й минуте.

Матч крайнего 7-го тура Серии А завершился триумфом римского клуба. «Рома» одержала вторую победу в сезоне, с сухим счетом переиграв на домашней арене «Фрозиноне» (2:0).

«Волки» набрали 8-е очко в турнире и после 7-ми матчей занимают скромное 13-е место в турнирной таблице.

«Серветт»

Швейцарский клуб стартовал в новом сезоне Лиги Европы с домашнего поражения от чешской «Славии» (0:2). «Серветт» в два раза перебил своего соперника по ударам в створ, но при этом клуб из Праги реализовал оба своих момента.

В чемпионате Швейцарии «гранатовые» одержали только две победы за 9 туров. Сейчас команда из Женевы с 10 очками занимает 8 место в турнирной таблице.

В крайнем туре швейцарской Суперлиги «Серветт» одержал волевую победу над «Лозанной» (2:1). После первого тайма «гранатовые» проигрывали с минимальным счетом, но смогли забить дважды на старте второго тайма.

Прямая речь

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью:

— «Наша первостепенная задача — выйти в плей-офф, вторая — выиграть свою группу. В прошлом сезоне нам пришлось сыграть две дополнительные игры против команды, выбывшей из Лиги чемпионов, поэтому теперь желательно занять первое место. Но пока рано судить, кто нам может достаться в плей-офф.

Нужно следовать шаг за шагом. Судя по матчам Лиги чемпионов, уже видно, что кто-то из "акул" обязательно окажется в Лиге Европы. Это всегда тяжело, но в прошлом сезоне мы с этим справились».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Серветт» с коэффициентом 2.40.