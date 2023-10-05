До матча
«Рома»
В первом туре Лиги Европы «Рома» одержала непростую победу в Молдавии над «Шерифом» (2:1). Итальянский клуб открыл счет в самом конце первого тайма, но хозяевам удалось восстановить равновесие в матче на исходе часа игры. Победу подопечным Жозе Моуриньо принес точный удар Лукаку на 65-й минуте.
Матч крайнего 7-го тура Серии А завершился триумфом римского клуба. «Рома» одержала вторую победу в сезоне, с сухим счетом переиграв на домашней арене «Фрозиноне» (2:0).
«Волки» набрали 8-е очко в турнире и после 7-ми матчей занимают скромное 13-е место в турнирной таблице.
«Серветт»
Швейцарский клуб стартовал в новом сезоне Лиги Европы с домашнего поражения от чешской «Славии» (0:2). «Серветт» в два раза перебил своего соперника по ударам в створ, но при этом клуб из Праги реализовал оба своих момента.
В чемпионате Швейцарии «гранатовые» одержали только две победы за 9 туров. Сейчас команда из Женевы с 10 очками занимает 8 место в турнирной таблице.
В крайнем туре швейцарской Суперлиги «Серветт» одержал волевую победу над «Лозанной» (2:1). После первого тайма «гранатовые» проигрывали с минимальным счетом, но смогли забить дважды на старте второго тайма.
Прямая речь
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью:
— «Наша первостепенная задача — выйти в плей-офф, вторая — выиграть свою группу. В прошлом сезоне нам пришлось сыграть две дополнительные игры против команды, выбывшей из Лиги чемпионов, поэтому теперь желательно занять первое место. Но пока рано судить, кто нам может достаться в плей-офф.
Нужно следовать шаг за шагом. Судя по матчам Лиги чемпионов, уже видно, что кто-то из "акул" обязательно окажется в Лиге Европы. Это всегда тяжело, но в прошлом сезоне мы с этим справились».
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Серветт» с коэффициентом 2.40.