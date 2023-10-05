Защитник «Балтики»: Главная задача команды — побеждать в каждом матче

Защитникнедоволен результатами своей команды на старте нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

«Если "Балтика" выберется из конца турнирной таблицы, то можно будет говорить, что команда адаптировалась к РПЛ. Но пока место плохое, происходит недобор очков.

Поэтому ни футболисты, ни тренеры, ни руководство не довольны этим положением. А главная задача "Балтики" — побеждать в каждой игре, что у нас пока не очень хорошо получается», — сказал Дудиев Чемпионату.

После 10-и туров «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Сергея Игнашевича сыграют 7-го октября с «Оренбургом».