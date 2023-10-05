Де Лигт озвучил причину ухода из «Ювентуса» в «Баварию»

Экс-защитник туринского «Ювентуса»рассказал основную причину своего перехода в

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов после матчей с «Вильярреалом», а затем они связались с моим агентом и сказали, что им нужен новый защитник. После этого агент рассказал мне о ситуации и спросил, хочу ли я перейти в «Баварию». Я сразу сказал, что, если такая возможность есть, я не прочь попробовать.

Меня всё устраивало в «Ювентусе», меня ценили болельщики, но когда такой клуб, как «Бавария», хочет подписать тебя, у тебя появляется реальная возможность выиграть Лигу чемпионов. Мне не пришлось долго думать перед тем, как решиться«, — сказал де Лигт в интервью Voetbalzone.

Напомним, что де Лигт перебрался в "старую синьору" из "Аякса" летом 2019 года за 75 млн евро плюс различные бонусы. В 2022 году он стал игроком "Баварии" за € 67 млн.