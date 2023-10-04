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    Вера и Мансилья остались в запасе «Оренбурга» на матч против «Сочи»

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    «Сочи» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Кубка России.

    Брайан Мансилья
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    Брайан Мансилья

    «Сочи»: Гойло, Мещанинов, Миладинович, Агбалака, Литвинов, Маргасов, Мигел, Юсупов, Ангбан, Бурмистров, Джорджевич.

    Запасные: Заболотный, Кашинцев, Алвеш, Аносов, Макарчук, Юрганов, Заика, Батырев, Крамарич, Нобоа, Мелкадзе, Игнатьев.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Сочи» — «Оренбург»

    «Оренбург»: Кеняйкин, Гогличидзе, Хотулев, Сиваков, Полуяхтов, Михайлов, Флорентин, Титков, Печенин, Оганесян, Обухов.

    Запасные: Ходанович, Адамов, Гюрлюк, Мансилья, Воробьев, Ковалев, Куэро, Перес, Вера, Капленко, Марин, Сидоров.

    Матч «Сочи» — «Оренбург» пройдет 4 октября, начало — в 15:00 мск.

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