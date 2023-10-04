Вера и Мансилья остались в запасе «Оренбурга» на матч против «Сочи»

Брайан Мансилья Фото: globallookpress.com
«Сочи»: Гойло, Мещанинов, Миладинович, Агбалака, Литвинов, Маргасов, Мигел, Юсупов, Ангбан, Бурмистров, Джорджевич.
Запасные: Заболотный, Кашинцев, Алвеш, Аносов, Макарчук, Юрганов, Заика, Батырев, Крамарич, Нобоа, Мелкадзе, Игнатьев.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Сочи» — «Оренбург»
«Оренбург»: Кеняйкин, Гогличидзе, Хотулев, Сиваков, Полуяхтов, Михайлов, Флорентин, Титков, Печенин, Оганесян, Обухов.
Запасные: Ходанович, Адамов, Гюрлюк, Мансилья, Воробьев, Ковалев, Куэро, Перес, Вера, Капленко, Марин, Сидоров.
Матч «Сочи» — «Оренбург» пройдет 4 октября, начало — в 15:00 мск.