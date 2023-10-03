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    Гендиректор «Балтики»: Едем в Петербург за победой

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    Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России.

    Кирилл Волженкин
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    Кирилл Волженкин

    «Трудно сказать, почему у нас такие разные результаты в чемпионате и Кубке. Возможно, в Кубке меньше давления на ребят. Как-то сразу пошли победы, поэтому команда раскрепостилась. Спокойнее выходит на поле. Так что верим, что сможем снова успешно сыграть с "Зенитом".

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    Мы идем от матча к матчу, хотим побеждать в каждой игре. И, конечно, едем в Петербург за победой», — сказал Волженкин «Известиям».

    Матч «Зенит» — «Балтика» пройдет 3 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 17:15 мск.

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