Гендиректор «Балтики»: Едем в Петербург за победой

Генеральный директор «Балтики»поделился ожиданиями от предстоящей встречи св рамках пятого тура группового этапа Кубка России.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Кирилл Волженкин Фото: fc-baltika.ru

«Трудно сказать, почему у нас такие разные результаты в чемпионате и Кубке. Возможно, в Кубке меньше давления на ребят. Как-то сразу пошли победы, поэтому команда раскрепостилась. Спокойнее выходит на поле. Так что верим, что сможем снова успешно сыграть с "Зенитом".

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Мы идем от матча к матчу, хотим побеждать в каждой игре. И, конечно, едем в Петербург за победой», — сказал Волженкин «Известиям».

Матч «Зенит» — «Балтика» пройдет 3 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 17:15 мск.