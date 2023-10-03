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    Рахимов: По самоотдаче и желанию не могу предъявить претензий, но исполнительское мастерство оставляло желать лучшего

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче против «Урала» в Кубке России (0:2).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Мы не показали достаточно в этом матче, потому что показали много брака в простых ситуациях. Это уровень технической оснащенности. Он либо есть, либо его нет, либо тот уровень, который есть, остается. В старании я никому не откажу, все старались и бились, но эти эпизоды при владении мячом сводились на нет, потому что брака было достаточно.

    Незасчитанный гол на второй минуте? Я бы не стал говорить в сослагательном наклонении. Акцент на этом делать не нужно. Я сказал команде, что не надо искать виноватых рядом, нужно посмотреть, что мы делаем, какой брак допускаем, какое у нас количество потерь. Каждый должен сам себя проанализировать в этих моментах на поле. По самоотдаче и желанию не могу предъявить претензий, но исполнительское мастерство в сегодняшнем матче оставляло желать лучшего», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

    После этого матча «Урал» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 8-ю очками в активе. «Рубин» — на последней 4-й позиции (4).

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