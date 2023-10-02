ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Либор ШулакСбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив»
  • 19:48
    • «Металлург» разгромил «Нефтехимик» в КХЛ
  • 17:28
    • Карпин назвал состав сборной России на октябрьские сборы
  • 21:24
    • «Монца» обыграла на выезде «Сассуоло»
  • 19:17
    • «Трактор» победил «Сибирь» в овертайме
  • 18:24
    • Команда Талалаева уверенно обыграла прямого конкурента
    Все новости спорта

    «Монца» обыграла на выезде «Сассуоло»

    «Сассуоло» — «Монца»: счет матча 0:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Сассуоло Монца
    В матче 7-го тура итальянской Серии А случалась неожиданность. «Сассуоло» после побед над «Интером» и «Ювентусом» уступило на своем поле «Монце» со счетом 0:1.

    Лоренцо Коломбо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоренцо Коломбо

    Единственный мяч в составе гостей забил молодой форвард Лоренцо Коломбо, арендованный у «Милана». Это его первый гол в составе нового клуба.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Монца 0:2
    Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Мартин Эрлич, Руан, Матиас Винья (Маркус Хольмгрен-Педерсен, 61'), Матеус Энрике (Самуэль Кастильехо, 82'), Кристиан Торстведт (Недим Байрами, 46'), Доменико Берарди, Андреа Пинамонти (Samuele Mulattieri, 61'), Арман Лорьенте, Daniel Boloca Монца: Микеле Ди Грегорио, Гиоргос Кирьякопулос (Алехандро Гомес, 76'), Лука Кальдирола, Роб Холдинг, Андреа Карбони (Danilo D`Ambrosio, 53'), Андреа Кольпани (Самуэле Биринделли, 71'), Роберто Гальярдини, Маттео Пессина (Хосе Мачин, 53'), Дани Мота (Самуэль Виньято, 71'), Лоренцо Коломбо, Патрик Чиурриа

    После семи матчей команды являются соседями по турнирной таблице, у них по 9 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» проиграет на поле «Фулхэма»?
  • «Фулхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.92
    •
  • «Фиалки» оперативно вскроют оборону «Кальяри»
  • «Фиорентина» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Наполи» и «Реал» изобилием голов не порадуют
  • «Наполи» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  3.61
  • Прогноз на матч Унион — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры