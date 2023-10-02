«Сассуоло» — «Монца»: счет матча 0:1, обзор голов

В матче 7-го тура итальянской Серии А случалась неожиданность.после побед над «Интером» и «Ювентусом» уступило на своем полесо счетом 0:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Лоренцо Коломбо Фото: acmilanfan.ru

Единственный мяч в составе гостей забил молодой форвард Лоренцо Коломбо, арендованный у «Милана». Это его первый гол в составе нового клуба.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Монца 0:2 Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Мартин Эрлич, Руан, Матиас Винья (Маркус Хольмгрен-Педерсен, 61'), Матеус Энрике (Самуэль Кастильехо, 82'), Кристиан Торстведт (Недим Байрами, 46'), Доменико Берарди, Андреа Пинамонти (Samuele Mulattieri, 61'), Арман Лорьенте, Daniel Boloca Монца: Микеле Ди Грегорио, Гиоргос Кирьякопулос (Алехандро Гомес, 76'), Лука Кальдирола, Роб Холдинг, Андреа Карбони (Danilo D`Ambrosio, 53'), Андреа Кольпани (Самуэле Биринделли, 71'), Роберто Гальярдини, Маттео Пессина (Хосе Мачин, 53'), Дани Мота (Самуэль Виньято, 71'), Лоренцо Коломбо, Патрик Чиурриа

После семи матчей команды являются соседями по турнирной таблице, у них по 9 очков.