Каррера: Я готов возглавить «Спартак», если уйдет Абаскаль

Бывший главный тренер «Спартака»сообщил, что в случае уходаготов стать во главе «красно-белых».

«Абаскаль может покинуть "Спартак"? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб», — приводит слова Карреры «Sport24».

Напомним, что под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры «Спартак» в последний раз стал чемпионом РПЛ в сезоне 16/17 и обладателем Суперкубка России (2017).

В настоящий момент «Спартак» располагается лишь на седьмом месте в чемпионате России с 16 очками. В последнем туре он потерпел на выезде сокрушительное поражение от «Крыльев Советов» (0:4).