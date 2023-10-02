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    Гвардиола отреагировал на два подряд поражения «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал два поражения команды подряд.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    27 сентября «горожане уступили "Ньюкаслу" в 1/16 финала Кубка английской лиги со счетом 0:1. 30 сентября команда Гвардиолы проиграла "Вулверхэмптону" в 7‑м туре АПЛ (1:2).

    "Такое происходит — иногда мы проигрываем матчи в течение сезона. Я бы сказал, что мы проигрываем не так часто, но это происходит, так что сейчас мы просто оправимся от этого, тщательно проанализируем произошедшее. Кроме того, скоро вернутся отсутствовавшие игроки", — цитирует Гвардиолу Beanyman Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    После семи туров чемпионата Англии "Манчестер Сити" идет на первом месте в таблице с 18 очками. В следующем матче АПЛ команда из Манчестера сыграет с лондонским "Арсеналом", встреча состоится 8 октября.

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