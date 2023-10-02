Гвардиола отреагировал на два подряд поражения «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал два поражения команды подряд.

27 сентября «горожане уступили "Ньюкаслу" в 1/16 финала Кубка английской лиги со счетом 0:1. 30 сентября команда Гвардиолы проиграла "Вулверхэмптону" в 7‑м туре АПЛ (1:2).

"Такое происходит — иногда мы проигрываем матчи в течение сезона. Я бы сказал, что мы проигрываем не так часто, но это происходит, так что сейчас мы просто оправимся от этого, тщательно проанализируем произошедшее. Кроме того, скоро вернутся отсутствовавшие игроки", — цитирует Гвардиолу Beanyman Sports.

Календарь и таблица АПЛ

После семи туров чемпионата Англии "Манчестер Сити" идет на первом месте в таблице с 18 очками. В следующем матче АПЛ команда из Манчестера сыграет с лондонским "Арсеналом", встреча состоится 8 октября.