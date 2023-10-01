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    «Дженоа» в гостях не смог обыграть «Удинезе»

    «Удинезе» — «Дженоа»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Удинезе Дженоа
    В 7-м туре чемпионата Италии играли «Удинезе» и «Дженоа». Встреча завершилась вничью 2:2.

    ФК «Дженоа»
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    ФК «Дженоа»

    Все самое интересное произошло в первом тайме. На 14-й минуте Альберт Гудмундссон вывел «Дженоа» вперед.

    В середине первого тайма Лоренцо Лукка помог хозяевам отыграться. На 41-й минуте Гудмундссон оформил дубль. «Удинезе» вырвал ничью в компенсированное время благодаря Алану Маттурро (автогол).

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Дженоа 2:2
    Голы: 0:1 Альберт Гудмундссон (14'), 1:1 Лоренцо Лукка (23'), 1:2 Альберт Гудмундссон (41'), 2:2 Alan Matturro Romero (автогол) (90 + 1') Удинезе: Марко Сильвестри, Неуэн Перес, Фести Эбоселе, Яка Бийол, Роберто Перейра (Лазар Самарджич, 58'), Уолас (Мартин Пайеро, 64'), Санди Ловрич, Ассан Камара (Джордан Земура, 46'), Исаак Саксесс (Флорьян Товен, 58'), Лоренцо Лукка, Thomas Kristensen (Жоау Феррейра, 81') Дженоа: Ридгесиано Хапс (Жуниор Мессьяс, 78'), Кони де Винтер, Хоан Васкес, Раду Дрэгушин, Маттья Бани, Руслан Малиновский (Беркан Кутлу, 68'), Мортен Френнруп, Мортен Торсби, Альберт Гудмундссон (Alan Matturro Romero, 87'), Mateo Retegui (Георге Пушкаш, 78'), Josep Martínez Предупреждения: Josep Martínez (25'), Роберто Перейра (35'), Исаак Саксесс (43'), Мортен Френнруп (90 + 6') Удаление: Санди Ловрич (90 + 5')

    «Дженоа» набрал 8 очков. Клуб занимает 12-е место в таблице Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    «Удинезе» с четырьмя баллами располагается на 17-й позиции.

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