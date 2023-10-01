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    Рольфес: Хаби Алонсо пока остается в «Байере»

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    Спортивный директор «Байера», известный в прошлом игрок Симон Рольфес рассказал о ситуации с уходом главного тренера Хаби Алонсо в мадридский «Реал».

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Он продлил свой контракт не так давно, и сделал это не просто так, а потому что ему известно, что мы строим большой проект. У него очень хорошая команда, очень хороший тренерский штаб и полная поддержка в нашем клубе. Это то, что мотивирует его и нас. И я думаю, это видно по игрокам. Вот почему он продлил свой контракт. Да, ходят слухи, так бывает.

    С тренером всё не так, как с игроком. Для наставника важно понимать, что он находится в нужном месте. Для клуба также важно понимать, что тренер подходит для команды. Мы оба взяли конкретные обязательства по этому поводу несколько недель назад. Так что я спокоен», — цитирует Рольфеса Mundo Deportivo.

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    • Хаби Алонсо возглавил «Байер» Леверкузен в октябре 2022 года, когда команда находилась в зоне вылета. Под его руководством «аспириновые» вернулись в число лидеров немецкого футбола и сейчас идут на первом месте в чемпионате. Хаби Алонсо играл за мадридский «Реал» с 2009 по 2014 год.

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