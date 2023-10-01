«Ренн» — «Нант»: счет матча 3:1 (1:1), обзор голов

В седьмом туре французской Лиги 1на своем домашнем стадионе переигралсо счетом 3:1 и приблизился к лидирующей группе.

На 6-й минуте капитан бретонцев Бенжамен Бурижо уверенно реализовал пенальти.

«Нанту» удалось сравнять счет на 45-й минуте. Отличился опорник «канареек» Педро Чиривелла.

После перерыва «Ренн» полностью контролировал ситуацию на поле, но забить победный мяч смог лишь на 73-й минуте. Он на счету 18-летниго таланта клуба Дезира Дуэ.

А уже в добавленное время Арно Калимуэндо снова реализовал 11-метровый и установил окончательный счет — 3:1.

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — Нант 2:1 Голы: 1:0 Бенжамен Буриго (пенальти) (6'), 1:1 Педро Чиривелья (45'), 2:1 Дезире Дуэ (73') Ренн: Стив Манданда, Лоранс Ассиньон, Варме Омари, Артур Теате, Адриен Трюффер, Бенжамен Буриго (Батист Сантамария, 81'), Неманья Матич, Людовик Блас (Гела Дуэ, 90'), Фабиан Ридер (Дезире Дуэ, 71'), Амин Гуири (Ибрахим Салах, 80'), Bertug Ozgur Yildirim (Арно Калимуэндо, 90') Нант: Дуглас, Альбан Лафон, Жан-Шарль Кастеллетто, Эрай Джёмерт, Жан-Кевин Дюверн (Ронаэль Пьер-Габриэль, 84'), Самуэль Мутуссами (Adson, 76'), Флоран Молле (Кадер Бамба, 61'), Педро Чиривелья, Мостафа Мохамед, Моузес Саймон, Кентен Мерлен Предупреждения: Флоран Молле (37'), Лоранс Ассиньон (55'), Самуэль Мутуссами (58'), Бенжамен Буриго (59'), Дуглас Аугусто (60'), Педро Чиривелья (61'), Неманья Матич (63'), Мостафа Мохамед (77'), Мостафа Мохамед (77'), Жан-Шарль Кастеллетто (87')

После этой победы «Ренн» поднялся на шестую строчку и имеет 11 очков. «Нант» занимает 13-ю позицию с 8 баллами.