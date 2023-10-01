«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 8-го тура чемпионата Испаниидома обыгрализ Бильбао со счетом 3:0.

У победителей по голу забили Робен Ле Норман, Такефуса Кубо и Микель Оярсабаль.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на матч.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Атлетик 3:0 Голы: 1:0 Робен Ле Норман (30'), 2:0 Такэфуса Кубо (48'), 3:0 Микель Оярсабаль (66') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре, Робен Ле Норман (Хон Пачеко, 62'), Киран Тирни (Айэн Муньос, 25'), Игор Субельдия, Брайс Мендес, Мартин Субименди, Микель Мерино (Беньят Туррьентес, 81'), Андер Барренечеа (Микель Оярсабаль, 61'), Садик Умар (Андре Силва, 61'), Такефуса Кубо Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Йерай Альварес, Даниэль Вивиан (Айтор Паредес, 78'), Оскар де Маркос Арана, Дани Гарсия, Андер Эррера (Беньят Прадос Диас, 72'), Горка Гурусета (Асьер Вильялибре, 46'), Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 64'), Икер Муньяин (Рауль Гарсия, 71'), Иньяки Уильямс Предупреждения: Андер Эррера (29'), Даниэль Вивиан (44'), Микель Мерино (45'), Игор Субельдия (77')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал Сосьедад» с 15 очками поднялся на четвертое место в ла лиге. «Атлетик» с 14 баллами опустился на пятую строчку в турнирной таблице.