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    Тренер «Интер Майами» высказался о том, что Месси не сыграет до конца сезона

    Футбол MLS Интер Майами
    Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино отреагировал на слухи о том, что форвард Лионель Месси не выйдет на поле до конца сезона из-за травмы.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Это то, о чём я уже сказал. Будем смотреть на ситуацию от матча к матчу. Мы собираемся оценить его состояние перед игрой с "Чикаго". Будет ли он на скамейке, попадёт ли в заявку, случится ли это уже в матче с "Чикаго" или в игре с "Цинциннати" на следующих выходных. Посмотрим.

    0Он тренируется отдельно от общей группы, но чувствует себя всё лучше и лучше. Время покажет, говорю правду я или тот человек, который сообщил подобную информацию», — приводит слова Мартино Goal.com.

    Из-за травмы Месси пропустил три игры кряду. В последний раз Лионель выходил на поле 21 сентября.

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