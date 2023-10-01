Тренер «Интер Майами» высказался о том, что Месси не сыграет до конца сезона

Наставник «Интер Майами»отреагировал на слухи о том, что форвардне выйдет на поле до конца сезона из-за травмы.

«Это то, о чём я уже сказал. Будем смотреть на ситуацию от матча к матчу. Мы собираемся оценить его состояние перед игрой с "Чикаго". Будет ли он на скамейке, попадёт ли в заявку, случится ли это уже в матче с "Чикаго" или в игре с "Цинциннати" на следующих выходных. Посмотрим.

0Он тренируется отдельно от общей группы, но чувствует себя всё лучше и лучше. Время покажет, говорю правду я или тот человек, который сообщил подобную информацию», — приводит слова Мартино Goal.com.

Из-за травмы Месси пропустил три игры кряду. В последний раз Лионель выходил на поле 21 сентября.