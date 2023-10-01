Радимов: Все же сказывается отсутствие Малкома

Бывший футболист «Зенита»высказался о неудачных выступлениях петербуржцев в текущем сезоне чемпионата России.

Напомним, что накануне «сине-бело-голубые» уступили «Оренбургу» со счетом 1:3, а туром ранее дома проиграли «Локомотиву» 1:2.

«Я не знаю, что происходит. Помните матч с "Уралом"? Была одна команда на поле — это "Зенит". Победа над "Спартаком" тоже была с запасом. Все думали, что "Зенит" опять рвётся к чемпионству, а сейчас другая история.

С чем это связано? В сборную много футболистов не уезжало. Мне кажется, всё же сказывается отсутствие Малкома. Это футболист, который в одиночку мог придумать результат, стягивал на себя внимание и давал простор партнёрам. Сейчас такого нет. Мантуан забивает мячи, выглядит хорошо для себя, но заменить Малкома образца прошлого года невозможно», — цитирует Радимова «Матч ТВ».