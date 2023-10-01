Луис Энрике: Состояние поля в Клермоне повлияло на результат

Главный тренер «ПСЖ»прокомментировал ничью с «Клермоном» (0:0) в матче 7-го тура Лиги 1.

«Командам пришлось играть на поле, которое не создавало хороших условий для игры в футбол. Это касается и "Клермона", и "ПСЖ".

Матч получился достаточно открытым. "Клермон" мог одержать победу, имея два явных голевых момента.

"ПСЖ" мог победить при шести или семи очевидных голевых моментах. Но состояние поля повлияло на результат», — цитирует Луиса Энрике сайт парижан.

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 12-ю очками в активе. «Клермон» — на 17-й строчке (2).