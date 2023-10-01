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    Луис Энрике: Состояние поля в Клермоне повлияло на результат

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Клермон
    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Клермоном» (0:0) в матче 7-го тура Лиги 1.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Командам пришлось играть на поле, которое не создавало хороших условий для игры в футбол. Это касается и "Клермона", и "ПСЖ".

    Матч получился достаточно открытым. "Клермон" мог одержать победу, имея два явных голевых момента.

    "ПСЖ" мог победить при шести или семи очевидных голевых моментах. Но состояние поля повлияло на результат», — цитирует Луиса Энрике сайт парижан.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «ПСЖ» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 12-ю очками в активе. «Клермон» — на 17-й строчке (2).

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