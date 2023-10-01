Личка: Нужно подумать, что я могу лучше делать на тренировках, чтобы команда начала побеждать

Главный тренер московскогопрокомментировал поединок против(1:1).

«Я могу сказать, что игра была хорошая и открытая. Можно сказать, что мои игроки провели качественный матч. К сожалению, нам не хватает последних 25–30 метров, чтобы решать задачу. Я как тренер анализирую это. Нужно подумать, что я могу лучше делать на тренировках, чтобы команда начала побеждать.

В футболе так бывает: не забиваешь одну, вторую, идет третья возможность. Так бывает, что футбольный бог наказывает тебя. У тебя три момента — не можешь забить. Один шанс у соперника, и он не забивает. Всё равно решают голы.

Тяжело говорить на эмоциях. Могу сказать, что "Ахмат" тоже смотрится интересно. Быстрые и умные игроки, быстрые переходы вперед. Мы хорошо владели мячом, но в финальной трети соперник решал получше», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

«Динамо» с 16 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 12 баллами идет десятым.