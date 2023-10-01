«Болонья» — «Эмполи»: счет матча 3:0, обзор голов

ФК «Болонья» Фото: globallookpress.com
Хозяева победили со счетом 3:0.
На 21-й минуте у «Болоньи» ворота соперника поразил Риккардо Орсолини. Во втором тайме хозяева довели дело до разгрома. Орсолини смог оформить хет-трик.
Футбол. Италия. Серия А
Болонья — Эмполи 3:0
Голы: 1:0 Риккардо Орсолини (21'), 2:0 Риккардо Орсолини (66'), 3:0 Риккардо Орсолини (90 + 3') Болонья: Лукаш Скорупски, Сэм Бёкема, Риккардо Калафьори, Виктор Кристансен, Никола Моро (Уссама Эль-Аззузи, 54'), Ремо Фройлер (Михел Эбишер, 68'), Льюис Фергюсон, Риккардо Орсолини, Дан Ндой (Хараламбос Ликояннис, 86'), Джошуа Зиркзее (Сидней ван Хойдонк, 86'), Tommaso Corazza (Лоренцо Де Сильвестри, 68') Эмполи: Этрит Бериша, Либерато Кэкачей (Симоне Бастони, 69'), Себастьяно Луперто, Себастьян Валюкевич, Тайронн Эбюэхи, Николо Камбьяги (Маттео Канчелльери, 59'), Юссеф Мале, Филиппо Раноккья (Якопо Фаццини, 59'), Рэзван Марин, Франческо Капуто (Stiven Shpendi, 79'), Томмазо Бальданци (Маттиа Дестро, 69') Предупреждения: Либерато Кэкачей (9'), Себастьян Валюкевич (39'), Tommaso Corazza (44'), Филиппо Раноккья (45 + 3'), Уссама Эль-Аззузи (58'), Маттео Канчелльери (81')
«Болонья» поднялась на 8-е место в таблице. Клуб набрал 10 очков в семи встречах. «Эмполи» (3) находится на 17-й позиции.