Тухель: Менталитет, дух, скорость игры — во всем этом мы стали лучше после перерыва

Главный тренервысказался о матче против(2:2).

«Менталитет, дух, скорость игры — во всем этом мы стали лучше после перерыва. Вот почему мы заслужили отыграться. Хорошо начали матч и имели отличный шанс после двух минут игры. Но мы совершили много ошибок и были слишком статичны. Возможно, стартовый план был ошибочным. Я беру на себя ответственность за это, не проблема. Индивидуально мы были слишком небрежны в эпизодах с пропущенными мячами.

Что касается Поульсена, я понятия не имею, почему Ким отказался вступать в борьбу, а Юпамекано открыл пространство для Опенда. По сути, мы забили сами себе», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. «Лейпциг» располагается на пятой строчке в таблице с 13 очками.