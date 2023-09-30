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    Тухель: Менталитет, дух, скорость игры — во всем этом мы стали лучше после перерыва

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о матче против «Лейпцига» (2:2).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Менталитет, дух, скорость игры — во всем этом мы стали лучше после перерыва. Вот почему мы заслужили отыграться. Хорошо начали матч и имели отличный шанс после двух минут игры. Но мы совершили много ошибок и были слишком статичны. Возможно, стартовый план был ошибочным. Я беру на себя ответственность за это, не проблема. Индивидуально мы были слишком небрежны в эпизодах с пропущенными мячами.

    Что касается Поульсена, я понятия не имею, почему Ким отказался вступать в борьбу, а Юпамекано открыл пространство для Опенда. По сути, мы забили сами себе», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

    «Бавария» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. «Лейпциг» располагается на пятой строчке в таблице с 13 очками.

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