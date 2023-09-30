Сегодня в 19:30 по московскому времени «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «Ливерпулем». За ходом встречи 7-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб занимает 4-ю строчку в турнирной таблице, записав в свой актив 14 очков. За 6 туров «Тоттенхэм» одержал 4 победы и дважды сыграл вничью. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 15:7.

В предыдущем туре «Тоттенхэм» встречался в лондонском дерби с «Арсеналом». «Шпоры» дважды отыгрывались по ходу встречи и матч в итоге завершился результативной ничьей — 2:2.

Эта ничья стала для «Тоттенхэма» второй в сезоне после матча 1-го тура с «Брентфордом» (1:1). Также подопечные Постекоглу выбили 12 очков из 12-ти во встречах против «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Брентфорда» (2:0), «Бёрнли» (5:2) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» идет вслед за лидирующим «Манчестер Сити», расположившись на второй позиции с 16-ю очками. От «горожан» подопечные Юргена Клоппа отстают на 2 балла.

В эту среду «Ливерпуль» успешно сыграл в 3-м раунде Кубка английской лиги, одержав волевую победу над «Лестером» (3:1). Мерсисайдцы пропустили первыми на 3-й минуте матча, но во втором тайме голы Гакпо, Собослаи и Жоты принесли «красным» путевку в следующий раунд.

В крайнем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:1. Эта победа стала для «красных» пятой подряд. Ранее команда Клоппа выиграла у таких клубов, как «Борнмут» (3:1), «Ньюкасл» (2:1), «Астон Вилла» (3:0) и «Вулверхэмптон» (3:1).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Ливерпуль» оба раза обыграл своего соперника — 2:1 на выезде и 4:3 дома. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных» 8 побед и еще дважды была зафиксирована ничья. Последний раз «Тоттенхэм» побеждал «Ливерпуль» 22 октября 2017 года в рамках 9-го тура АПЛ — 4:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.12.