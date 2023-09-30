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    Сможет ли «Ливерпуль» набрать очки на поле «Тоттенхэма»?

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.12) и прогноз на чемпионат Англии 30 сентября 2023 года

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    Сон Хын Мин
    «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Тоттенхэма» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Сентября 2023 года
    Тоттенхэм
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после шести сыгранных матчей, в которых набрал 14 очков.

    «Тоттенхэм» можно назвать одним из главных открытий стартового отрезка английского сезона.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Ливерпуль

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    С новым тренером и без Гарри Кейна «шпоры» выглядят заметно лучше, чем в предыдущей кампании, которая в какой-то момент превратилась для них в самое настоящее мучение.

    Под руководством Энджа Постекоглу игроки «Тоттенхэма» наконец-то вспомнили про нормальный футбол — кошмарный стиль Антонио Конте остался в прошлом.

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    Но самое главное — оказывается, у «Тоттенхэма» нет кейнозависимости. В этом плане Постекоглу тоже проявил себя с лучшей стороны, сумев убедить команду, что она способна добиваться результата даже без лучшего игрока в истории клуба.

    «Тоттенхэм» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате. В прошлое воскресенье «шпоры» отобрали очки у «Арсенала». Лондонское дерби завершилось вничью — 2:2. Кроме того, «Тоттенхэм» уверенно разобрался на своем поле с «Манчестер Юнайтед» — 2:0.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» находится на второй строчке, набрав в шести матчах 16 очков.

    Ранее на этой неделе «мерсисайдцы» наполовину резервным составом выиграли на своем поле у «Лестера» (3:1) в Кубке английской лиги.

    После этого победная серия «Ливерпуля» достигла семи матчей.

    Команда Юргена Клоппа выиграла пять предыдущих матчей в АПЛ с общим счетом 14:4.

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    • Возможно, ключевым на этом отрезке был камбэк в гостевой игре с «Ньюкаслом» (1:2). «Красные» почти весь матч провели вдесятером после удаления Вирджила ван Дейка, но все равно смогли набрать три очка — после 80-й минуты дважды отличился Дарвин Нуньес.

    В общем, прямо сейчас можно сказать, что «Ливерпуль» в порядке.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 3.08, ничью букмекеры предлагают за 4.14, а победу «Ливерпуля» — за 2.28.

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    В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» и дома, и на выезде. На этот раз команде Клоппа будет не так легко, потому что соперник изменился — стал лучше.

    При Постекоглу «шпоры» перестал играть в примитивный футбол, который им так пытался навязать Конте. Австралиец в этом плане настоящая находка для лондонского клуба.

    В общем, оптимальным вариантом здесь будут ставки на голы. Например, на обе забьют + тотал больше 3,5 за 2.12.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых больше 10,5 за 1.97. Это логично с учетом того, что команды не будут отсиживаться в обороне.

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    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ливерпуль» набрать очки на поле «Тоттенхэма»?
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