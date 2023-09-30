Семак: Не хватило забитого мяча, моменты у нас были

Наставник «Зенита»прокомментировал поражение в матче 10‑го тура РПЛ с «Оренбургом». Питерский клуб уступил 1:3.

«Матч складывался для нас неудачно. Дали большую фору, но нужно забивать. Нам не хватило забитого мяча, моменты у нас были. Чтобы полноценно вернуться в игру, нужно было раньше забивать. И в первом, и во втором тайме было много моментов, но реализация… Несмотря на три пропущенных, могли выиграть 4:3, такое бывает. Но не сегодня. Поражение всегда болезненно, любой проигрыш неприятен. Но что сделать, это тоже часть нашей работы», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

За «Зенит» гол забил Густаво Мантуан. Сине-бело-голубые занимают 3-е место в таблице РПЛ.