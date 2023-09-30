Рахимов: Нужно время, чтобы улучшить взаимодействия

Главный тренервысказался о поражении от(0:2).

«Ребятам говорил до матча, что все могут решить детали, нужно быть очень сконцентрированными, нельзя было допускать недоигровок в моментах, эти мелочи могут определить исход. По игре претензии невозможно предъявить. И игра была, и моменты, но мы их не использовали.

У нас пришли новички, трое вышли в старте. Той сыгранности, как у "Краснодара", у них пока нет. Болезненное поражение, но тут есть много положительных моментов. Нужно сыгрываться, отрабатывать элементы игры. В плотном графике мы пока не можем проводить такие тренировочные нагрузки. Нужно терпение, команда пробует, играет и старается. Нужно время, чтобы улучшить взаимодействия.

Чрезмерное желание у футболистов, где‑то торопились. В каких‑то моментах можно было сделать шаг позже, чтобы не попасть офсайд. Нужно проанализировать все, будем это делать и указывать на ошибки. Те футболисты, которые пришли, добавляют креатива в игру. Это очень важно», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблице РПЛ. «Рубин» занимает 13-е место в таблице с 9 очками.