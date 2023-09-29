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    Гендиректор «Балтики»: Мы хотим победить ЦСКА

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    Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о предстояшем матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА.

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    «Будет ли матч с ЦСКА будет особенным для "Балтики", учитывая прошлое вашего главного тренера? Сейчас мы в таком положении, что нам надо идти от матча к матчу. В каждой игре нам нужно показывать свой максимум, чтобы рассчитывать на успех.

    Ближайший матч — с ЦСКА, и мы хотим победить ЦСКА. Что касается армейского прошлого Игнашевича, то этот вопрос лучше задать ему. Понятно, что встреча с таким большим клубом будет из ряда вон для нас. Но мы настраиваемся на победу, хотим взять три очка и готовимся к игре с боевым настроением», — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

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    • После 9-и туров в РПЛ «Балтика» занимает 14-е место в таблице с 7-ю очками в активе. Матч 10-го тура ЦСКА — «Балтика» состоится 30-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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