ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ФизиевФизиев проиграл второй бой за год. «Атаману» не видать титульника с Махачевым
    Все новости спорта

    Голкипер «Химок» Митрюшкин оценил силу 2DROTS

    Футбол Календарь Кубка России Прогнозы на РПЛ Химки Фонбет Кубок России Футбол России РПЛ ФНЛ — Первая лига
    Вратарь подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин высказал свое мнение об уровне команды Медиалиги 2DROTS, с которой они встретились в 1/32 финала Пути регионов Кубка России и победили со счетом 2:0.

    Антон Митрюшкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Митрюшкин

    «Не удивил уровень 2DROTS, потому что мы готовились. Знали, что ребята сыгранные — это хорошие игроки. 2DROTS — профессиональная команда хорошего уровня. Желаю им удачи. Они большие молодцы.

    Говорят, что судья убил игру? Мне так не кажется. Две жёлтые карточки были справедливыми. В первом моменте вообще была пограничная красная. Во втором тоже был прыжок. Конечно, я понимаю его желание доказать… Не показалось, что судья подсуживал. Наверное, мы чуть-чуть быстрее двигаемся с мячом. Но 2DROTS всё равно молодцы.

    Талалаев сразу сказал, что с 2DROTS не будет играть основной состав? Ещё до жеребьёвки Андрей Викторович (Талалаев. — Прим. "Чемпионата") обозначил, что дадут отдохнуть ребятам, которые много играют. Как и дадут шанс тем, кто играет меньше. К тому же пять человек, которые должны были играть с 2DROTS, заболели или травмировались», — сказал Митрюшкин «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Севилья» очки у «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Кто прервет свою неудачную серию?
  • «Ростов» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Покончит ли с победами «Хоффенхайма» «Дортмунд»?
  • «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.63
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры