Глебов: Не скажу, что нам создали какие‑то проблемы

Капитанподвел итог матча против(2:2).

«Результат, наверное, неудовлетворительный. Что касается игры, то начало не очень удачное для нас получилось. Там голы такие смешные… Выбивают мяч, бьют вперед и там рассчитывают на что‑то.

Не скажу, что нам создали какие‑то проблемы. Во втором тайме даже ударов не было. Нужно добавлять в реализации. Если мячи не залетают, это не очень хорошо. Невезение. С другой стороны, везение нужно заслужить», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

В 11-м туре «Ростов» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Урал» в Екатеринбурге примет «Рубин».