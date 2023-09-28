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    Mundo Deportivo: Готов стать тренером «Марселя», если его приобретет компания из Саудовской Аравии

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Марсель Лига 1 Футбол Франции
    Легенда сборной Франции Зидедин Зидан отклонил предложение возглавить «Марсель» после внезапного ухода главного тренера Марселино, но не исключил, что сделает это в дальнейшем при выполнении нескольких условий с его стороны, сообщает Mundo Deportivo.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    Напомним, что Зинедин Зидан является уроженцем Марселя и всегда признавался в любви к этому клубу, хотя никогда за него не играл.

    Известно, что после ухода Марселино президент «Марселя» Пабло Лонгория действительно предлагал пост главного тренера Зидану, но тот отверг его предложение. По данным источника, Зинедина не впечатлил проект, который, по его мнению, не позволит добиться максимальных целей в еврокубках.

    Также Зидан сказал, что готов вернуться к переговорам, если «Марсель» выкупит крупная компания из Саудовской Аравии, о чем уже несколько лет идут переговоры. При этом он должен комплектовать состав на своем усмотрение и на первоначальном этапе ему необходимо на трансферы не менее € 300 млн.

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