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    «Барселона» — «Севилья». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 8-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей»

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    29 сентября в 22:00 по московскому времени действующий чемпион Испании «Барселона» дома сыграет с «Севильей». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    Каталонский клуб по итогам 7-го тура потерял лидерство в турнирной таблице Ла Лиги и сейчас располагается на третьей позиции (17 очков). Впереди «Реал» и «Жирона», которые опережают «сине-гранатовых» на одно и два очка соответственно.

    В предыдущим туре «Барселона» не смогла справиться с «Мальоркой» на выезде (2:2). Эта ничья прервала победную серию каталонцев, состоящей из пяти матчей.

    Ранее подопечные Хави дома обыграли «Кадис» (2:0), «Бетис» (5:0) и «Сельту» (3:2), а на выезде взяли верх над «Вильярреалом» (4:3) и «Осасуной» (2:1).

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    «Севилья»

    «Севилья» провалила старт нового сезона в Ла Лиге. За 6 матчей «красно-белые» набрали 7 очков и на данный момент занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.

    Подопечные Мендилибара выиграли два последних домашних матча с общим счетом 6:1. «Севилья» с минимальным счетом взяла верх над «Лас-Пальмасом» (5:1), а в предыдущем туре оформила разгромную победу над «Альмерией» (5:1).

    Между этими матчами также была нулевая ничья с «Осасуной» на выезде. Всего со старта турнира андалусийцы одержали две победы, один раз сыграли вничью и трижды уступили.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Ла Лиги «Барселона» выиграла оба матча со счетом 3:0. Всего в 10-ти последних очных встречах на счету каталонского клуба 6 побед, «Севилья» оказалась сильнее в одной игре и еще трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Севилья» с коэффициентом 2.24.

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