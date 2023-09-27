Тен Хаг: Все еще впереди, но «МЮ» движется вперед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»высказался о матче с «Кристал Пэлас» в третьем раунде Кубка английской лиги (3:0).

«Это был хороший вечер, мы играли довольно хорошо и доминировали. Если ты не выигрываешь, конечно, возникает разочарование и разочарование, и тогда настроение падает.

Но дух у команды всегда был хорошим, единение было и есть — это можно было увидеть сегодня. Мы сделали шаг вперед в матче "Бернли" благодаря тому, как мы защищались, сплоченности, и сегодня мы сделали еще один шаг. Все еще впереди, но мы движемся вперед», — цитирует тен Хага BBC.

Следующий соперник «МЮ» в этом турнире определится позже после жеребьевки.