Защитник «Оренбурга» Гойкович: Играть на синтетическом поле — громадное преимущество

Центральный защитник «Оренбурга»прокомментировал наличие искусственного покрытия на домашнем стадионе команды «Газовик».

«Трудно сказать, стоит ли менять искусственный газон на стадионе "Оренбурга". Летом там бывает до +37, а в ноябре или марте до -10. Ну и как при таких погодных условиях играть на настоящей траве?

Считаю, для нашего клуба иметь синтетическое поле — огромное преимущество. Весной и в конце октября у нас в Оренбурге топовый газон, в то время как на других стадионах в России невозможно играть на настоящей траве — есть риск получить травму», — цитирует Гойковича Sport24.

Боснийский защитник Ренато Гойкович пришел в «Оренбург» в 2020 году, когда клуб играл еще в Первой лиге. Всего за команду он провел 80 матчей, забил 7 голов. В его активе также есть две игры за сборную Боснии.