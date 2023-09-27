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    Footmercato: Завтра Гаттузо станет главным тренером «Марселя»

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    Известный итальянский игрок и тренер Дженнаро Гаттузо завтра, 28 сентября, возглавит французский «Марсель», сообщает издание Footmercato.

    Дженнаро Гаттузо
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    Дженнаро Гаттузо

    По данным источника, в четверг он проведет свою первую пресс-конференцию в качестве наставника «Марселя». Вместе с ним на ней будет присутствовать президент Пабло Лонгория, который объяснит журналистам и болельщикам, почему его выбор пал на 45-летнего итальянского специалиста.

    Ранее, появилась информация, что Гаттузо станет главным тренером «Марселя» до конца сезона. Последним клубом, который возглавлял итальянец, была испанская «Валенсия». Также Гаттузо работал с «Палермо», «Пизой», «Миланом», «Наполи», «Сьоном».

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