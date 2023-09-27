Footmercato: Завтра Гаттузо станет главным тренером «Марселя»

Известный итальянский игрок и тренерзавтра, 28 сентября, возглавит французский сообщает издание Footmercato.

По данным источника, в четверг он проведет свою первую пресс-конференцию в качестве наставника «Марселя». Вместе с ним на ней будет присутствовать президент Пабло Лонгория, который объяснит журналистам и болельщикам, почему его выбор пал на 45-летнего итальянского специалиста.

Ранее, появилась информация, что Гаттузо станет главным тренером «Марселя» до конца сезона. Последним клубом, который возглавлял итальянец, была испанская «Валенсия». Также Гаттузо работал с «Палермо», «Пизой», «Миланом», «Наполи», «Сьоном».