Зиньковский: Сборной России будет нелегко в матче с Камеруном

Полузащитник «Спартака»поделился мнением о предстоящем матче между сборными

«Я слышал о запланированной игре со сборной Камеруна. Также слышал о других вариантах, которые могут быть. Говорить не буду, а то вдруг я скажу, а нельзя было (смеется).

Что касается сборной Камеруна, африканские сборные все сильные, выносливые и бегущие. Посмотрите на Мозеса и на других иностранцев, которые оттуда к нам приезжают — все крепкие и атлетичные. Легко не будет точно.

Не особо помню их по чемпионату мира. Все же следили за Месси и Роналду», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Ранее стало известно, что сборная России сыграет с Камеруном 12 октября в Москве.