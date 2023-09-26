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    Зиньковский: Сборной России будет нелегко в матче с Камеруном

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна Товарищеские матчи Спартак
    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о предстоящем матче между сборными России и Камеруна.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Я слышал о запланированной игре со сборной Камеруна. Также слышал о других вариантах, которые могут быть. Говорить не буду, а то вдруг я скажу, а нельзя было (смеется).

    Что касается сборной Камеруна, африканские сборные все сильные, выносливые и бегущие. Посмотрите на Мозеса и на других иностранцев, которые оттуда к нам приезжают — все крепкие и атлетичные. Легко не будет точно.

    Не особо помню их по чемпионату мира. Все же следили за Месси и Роналду», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

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