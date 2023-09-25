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    «Рубин» вырвал победу у «Факела» на последних минутах

    «Факел» — «Рубин»: счет матча 0:1 (0:0), обзор голов

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    Программа 9-го тура РПЛ закрывалась матчем между воронежским «Факелом» и казанским «Рубином». Оба клуба находятся в зоне вылета, поэтому игра за «6 очков» получилось не самой событийной.

    Тренер «Факела» Сергей Ташуев
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    Тренер «Факела» Сергей Ташуев

    Единственный мяч был забит «Рубином» на 85-й минуте. Его автором стал недавний новичок Валентин Вада, вышедший на замену за две минуты до этого. Для аргентинского полузащитника это была всего вторая игра за «Рубин».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Рубин 0:1
    Голы: : (15'), 0:1 Vada V. (85') Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Вячеслав Якимов, Masternoy V., Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Motpan N., Markov E., Руслан Магаль Рубин: Юрий Дюпин, Александр Мартынович, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Лазар Ранджелович, Угочукву Иву, Умарали Рахмоналиев, Илья Рожков, Джоэль Фамейе, Мирлинд Даку Предупреждения: Умарали Рахмоналиев (41'), Ираклий Квеквескири (46'), Мирлинд Даку (48'), Игор Вуячич (56'), Вячеслав Якимов (65'), Cele T. (90+3')

    После этой победы команда Рашида Рахимова покинула зону вылета и теперь занимает 12-е место с 9 очками. «Факел» находится на последней строчке в турнирной таблице РПЛ с 5 баллами.

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