«Факел» — «Рубин»: счет матча 0:1 (0:0), обзор голов

Программа 9-го тура РПЛ закрывалась матчем между воронежскими казанским. Оба клуба находятся в зоне вылета, поэтому игра за «6 очков» получилось не самой событийной.

Единственный мяч был забит «Рубином» на 85-й минуте. Его автором стал недавний новичок Валентин Вада, вышедший на замену за две минуты до этого. Для аргентинского полузащитника это была всего вторая игра за «Рубин».

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Рубин 0:1 Голы: : (15'), 0:1 Vada V. (85') Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Вячеслав Якимов, Masternoy V., Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Motpan N., Markov E., Руслан Магаль Рубин: Юрий Дюпин, Александр Мартынович, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Лазар Ранджелович, Угочукву Иву, Умарали Рахмоналиев, Илья Рожков, Джоэль Фамейе, Мирлинд Даку Предупреждения: Умарали Рахмоналиев (41'), Ираклий Квеквескири (46'), Мирлинд Даку (48'), Игор Вуячич (56'), Вячеслав Якимов (65'), Cele T. (90+3')

После этой победы команда Рашида Рахимова покинула зону вылета и теперь занимает 12-е место с 9 очками. «Факел» находится на последней строчке в турнирной таблице РПЛ с 5 баллами.