«Удинезе» — «Фиорентина»: обзор матча 0:2 (0:1), обзор голов

В очередном матче итальянской Серии Апринимал на своем полеи уступил со счетом 0:2. Голы в команде Наполитано забивали

Счет в матче открыл центральный защитник гостей Лукас Мартинес Кварта, замкнувший отличную передачу Джакомо Бонавентура. А в уже добавленное время 34-летний хавбек к пасу добавил и забитый гол. «Удинезе», несмотря на игровое преимущество, потерпел поражение со счетом 0:2.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Фиорентина 0:2 Голы: 0:1 Лукас Мартинес (32'), 0:2 Джакомо Бонавентура (90 + 2') Удинезе: Марко Сильвестри, Неуэн Перес, Яка Бийол, Thomas Kristensen, Фести Эбоселе, Лазар Самарджич (Симоне Пафунди, 83'), Уолас (Роберто Перейра, 75'), Мартин Пайеро (Санди Ловрич, 63'), Ассан Камара (Джордан Земура, 75'), Флорьян Товен (Исаак Саксесс, 63'), Лоренцо Лукка Фиорентина: M'bala Nzola, Йосип Брекало (Никола Миленкович, 66'), Джакомо Бонавентура, Кристиан Куаме (Lucas Beltran, 66'), Роландо Мандрагора (Альфред Дункан, 75'), Максим Лопес (Артур Мело, 75'), Кристиано Бираги, Лука Раньери, Лукас Мартинес, Додо (Michael Olabode Kayode, 6'), Пьетро Терраччиано Предупреждение: Лука Раньери (39')

В следующем туре команда Соттила отправится в гости к «Наполи», а «фиалки» поедут в гости к «Фрозиноне». Игры пройдут 28 сентября.