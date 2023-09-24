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    Почеттино: Если мы будем продолжать упорно работать, то все изменится

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Англии.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Я не огорчен, просто разочарован. Я думаю, что до красной карточки мы были лучше. Команда выложилась полностью, нам нужно продолжать работать. Играть вдесятером всегда сложно. Нам нужно изменить ситуацию, и единственный способ, который я знаю, — это упорная работа. Единственное, чего нам не хватает, — это забитых мячей. Если мы будем продолжать упорно работать, то все изменится», — приводит слова Почеттино ВВС.

    После этого матча «Астон Вилла» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. «Челси» — на 14-й позиции (5).

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