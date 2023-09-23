Михайлов о первой игре за «Оренбург»: Эмоции положительные, очень рад дебютировать здесь

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов высказался о дебютном матче за команду Давида Деограсии в матче Кубка России с «Факелом» (0:0, 4:2 по пен.).

«Эмоции положительные. Очень рад дебютировать здесь за эту команду. И, в принципе, очень рад нашей победе. Мы старались победить — сделать приятное болельщикам, чтобы они посмотрели на хороший футбол и в конечном итоге на победу.

Атмосфера в команде очень позитивная, хорошая. Все ребята добрые, отзывчивые, открытые. Со всеми нашёл контакт — минимальный, но нашёл. Я знал Стёпу Оганесяна, потому что мы были с ним вместе в сборной. И Данилу Хотулёва знал по академии, и в молодёжке потом ещё вместе играли.

Ближайшая игра с бывшей командой, настрой особенный? Нет, но эмоции положительные. Возвращение в город, к команде, ребят увидеть, своих друзей. Но мы туда едем не просто так, а за победой, за тремя очками, чтобы подниматься в турнирной таблице и идти дальше», — сказал Михайлов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что Михайлов этим летом перешел из «Пари НН» в «Зенит». Уже в сентябре 2023 года боссы «сине-бело-голубых» отдали полузащитника в «Оренбург» на правах аренды.

В следующем матче оренбургская команда встретится с «Пари НН» 24-го сентября в рамках 9-го тура РПЛ. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.