«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: счет матча 2:0, обзор голов

обыграл(2:0) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол в этом матче «горожане» забили на 7-й минуте встречи. Полузащитник хозяев Фил Фоден получил точную передачу от партнера по команде и вогнал мяч в нижний угол ворот.

Уже на 14-й минуте форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанн освободился от опеки соперника, получил мяч и забил гол ударом под перекладину — 2:0.

На 46-й минуте полузащитник хозяев Родри получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве, но гости не смогли воспользоваться численным преимуществом.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Ноттингем Форест 2:0 Голы: 1:0 Филип Фоден (7'), 2:0 Эрлинг Холанд (14') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матеус Нунес, Родриго Эрнандес, Жереми Доку (Калвин Филлипс, 51'), Хулиан Альварес (Натан Аке, 57'), Филип Фоден (Джек Грилиш, 87'), Эрлинг Холанд Ноттингем Форест: Тайво Авонийи (Крис Вуд, 75'), Морган Гиббз-Уайт, Николас Домингес, Ибраим Сангаре (Энтони Эланга, 56'), Орел Мангала, Нуну Тавареш (Гонсало Монтьель, 39'), Мусса Ньякат, Вийи Боли, Серж Орье (Каллум Хадсон-Одои, 56'), Ола Эйна (Дивок Ориги, 75'), Мэтт Тёрнер Предупреждения: Мануэль Аканджи (18'), Pep Guardiola (19'), Нуну Тавареш (21'), Ибраим Сангаре (45 + 1'), Морган Гиббз-Уайт (46'), Эдерсон Мораес (58'), Тайво Авонийи (58'), Орел Мангала (77'), Дивок Ориги (81'), Джек Грилиш (90 + 3'), Гонсало Монтьель (90 + 3') Удаление: Родриго Эрнандес (46')

После этого матча «Ман Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Форест» — на 10-й позиции (7).