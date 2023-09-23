«Динамо» Махачкала — «Сокол»: счет матча 2:0, обзор голов

Юные смешные голоса. Ламин Ямаль, Варрен Заир-Эмери и еще 22 молодых игрока, которые возьмут штурмом ЛЧ 2023/24

24 молодых игрока, за которыми стоит следить в Лиге чемпионов этого сезона