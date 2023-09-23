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    Махачкалинское «Динамо» победило «Сокол»

    «Динамо» Махачкала — «Сокол»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Махачкалинское «Динамо» принимало «Сокол» в 11-м туре Первой лиги. Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена».

    В Дагестане закончился еще один матч 11-го тура Первой лиги
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    В Дагестане закончился еще один матч 11-го тура Первой лиги

    Хозяева взяли верх над соперником со счетом 2:0.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В составе победителей голы забили Муталип Алибеков и Михаил Костюков.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Динамо-Махачкала — Сокол 2:0
    Голы: 1:0 Alibekov M. (36'), 2:0 Михаил Костюков (74') Динамо-Махачкала: Volk D., Самину Абдуллахи, Alibekov M., Касинтура, Никита Глушков, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Serderov S., Нардин Мулахусейнович, Yusupov Z. Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Андрей Евдокимов, Максим Караев, Игорь Леонтьев, Михаил Мальцев, Molodtsov A., Morozov V., Дмитрий Сасин, Илья Сериков Предупреждения: Volk D. (18'), Игорь Леонтьев (62'), Никита Глушков (64')

    «Динамо» набрало 21 очко и возглавило таблицу Первой лиги. «Сокол» (17) идет на третьем месте.

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