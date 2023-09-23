«Динамо» Махачкала — «Сокол»: счет матча 2:0, обзор голов

В Дагестане закончился еще один матч 11-го тура Первой лиги Фото: globallookpress.com
Хозяева взяли верх над соперником со счетом 2:0.
В составе победителей голы забили Муталип Алибеков и Михаил Костюков.
Футбол. Россия. ФНЛ
Динамо-Махачкала — Сокол 2:0
Голы: 1:0 Alibekov M. (36'), 2:0 Михаил Костюков (74') Динамо-Махачкала: Volk D., Самину Абдуллахи, Alibekov M., Касинтура, Никита Глушков, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Serderov S., Нардин Мулахусейнович, Yusupov Z. Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Андрей Евдокимов, Максим Караев, Игорь Леонтьев, Михаил Мальцев, Molodtsov A., Morozov V., Дмитрий Сасин, Илья Сериков Предупреждения: Volk D. (18'), Игорь Леонтьев (62'), Никита Глушков (64')
«Динамо» набрало 21 очко и возглавило таблицу Первой лиги. «Сокол» (17) идет на третьем месте.