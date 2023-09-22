Ташуев: Напрягает, что второй матч создаем моменты, а голов нет

Главный тренероценил игру команды в матче против(0:0, пенальти 2:4) в Кубке России.

«Второй матч подряд говорю одну и ту же фразу — боевая ничья с хорошими шансами. У нас были моменты очень хорошие, могли забивать. Второй матч вроде играем неплохо, создаем моменты, а голов нет. Это напрягает, но думаю, что пройдет в дальнейшем. Доволен характером и желанием играть в футбол», — приводит слова Ташуева пресс-служба «Факела».

В пятом туре группового этапа Кубка России «Оренбург» отправится на выезд к «Сочи», а «Факел» примет на своем поле ЦСКА.