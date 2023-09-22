«Меня не пришлось уговаривать». Нагельсман — о назначении на пост главного тренера сборной Германии

высказался о подписании контракта со сборной Германии.

«Переговоры прошли очень хорошо, меня не пришлось уговаривать. У нас есть цель — отлично сыграть на чемпионате Европы. Это хорошая мотивация и вызов. За нами стоит нация.

Мы хотим играть в определенный футбол с идеей. Мы стремимся показывать привлекательный футбол, который нравится людям не только с точки зрения результатов.

Конечно, уверенность в себе и атмосфера важны. Чтобы иметь боевой дух, нужна хорошая идея, которую игроки смогут понять и реализовать.

Этот план важен, он не будет таким сложным, как в клубном футболе, но здесь важна поддержка игроков. Надеюсь, мы увидим, как это будет выглядеть в следующих двух матчах», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Напомним, что Нагельсман подписал контракт с «бундестим» до конца чемпионата Европы 2024 года. Ранее специалист возглавлял «Баварию».

Прошлый главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик был уволен со своего поста после того, как команда выиграла только один матч из последних пяти.