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    «Меня не пришлось уговаривать». Нагельсман — о назначении на пост главного тренера сборной Германии

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии
    Юлиан Нагельсман высказался о подписании контракта со сборной Германии.

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    «Переговоры прошли очень хорошо, меня не пришлось уговаривать. У нас есть цель — отлично сыграть на чемпионате Европы. Это хорошая мотивация и вызов. За нами стоит нация.

    Мы хотим играть в определенный футбол с идеей. Мы стремимся показывать привлекательный футбол, который нравится людям не только с точки зрения результатов.

    Конечно, уверенность в себе и атмосфера важны. Чтобы иметь боевой дух, нужна хорошая идея, которую игроки смогут понять и реализовать.

    Этот план важен, он не будет таким сложным, как в клубном футболе, но здесь важна поддержка игроков. Надеюсь, мы увидим, как это будет выглядеть в следующих двух матчах», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

    Напомним, что Нагельсман подписал контракт с «бундестим» до конца чемпионата Европы 2024 года. Ранее специалист возглавлял «Баварию».

    Прошлый главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик был уволен со своего поста после того, как команда выиграла только один матч из последних пяти.

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