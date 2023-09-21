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    «Боруссия» не намерена возвращать Санчо

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    Дортмундская «Боруссия» не заинтересована в возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

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    Ранее появилась информация о желании «Дортмунда» арендовать 23-летнего вингера.

    По информации немецкого издания Bild, трансфер Санчо не входит в планы «Боруссии».

    Джейдон был отстранен от первой команды «МЮ» после публичного конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Зимой клуб, скорее всего, постарается избавиться от него.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 45 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у «Боруссии» за 85 миллионов евро.

    Напомним, сообщалось, что возможность подписания Санчо рассматривает «Барселона».

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