«Боруссия» не намерена возвращать Санчо

Дортмундскаяне заинтересована в возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Ранее появилась информация о желании «Дортмунда» арендовать 23-летнего вингера.

По информации немецкого издания Bild, трансфер Санчо не входит в планы «Боруссии».

Джейдон был отстранен от первой команды «МЮ» после публичного конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Зимой клуб, скорее всего, постарается избавиться от него.

Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 45 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у «Боруссии» за 85 миллионов евро.

Напомним, сообщалось, что возможность подписания Санчо рассматривает «Барселона».