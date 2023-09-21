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    Сборная Камеруна хочет сыграть с Россией в Санкт-Петербурге

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна Товарищеские матчи РФС Зенит
    Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан подтвердил, что товарищеский матч с Россией может состояться на стадионе в Санкт-Петербурге.

    Стадион в Санкт-Петербурге
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    Стадион в Санкт-Петербурге

    «Если российская сторона хочет сыграть 12 октября, то это не проблема для нас, но пока идет работа над точной датой проведения матча.

    Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить товарищескую игру наших сборных в России.

    Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи — арена "Зенита" в Санкт-Петербурге.

    Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча», — приводит слова Джунана Sport24.

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    С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах..VrezNews1 /football/2023/09/20/russia_kenia/

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