Сборная Камеруна хочет сыграть с Россией в Санкт-Петербурге

Генеральный секретарь Федерации футбола Камерунаподтвердил, что товарищеский матч сможет состояться на стадионе в

«Если российская сторона хочет сыграть 12 октября, то это не проблема для нас, но пока идет работа над точной датой проведения матча.

Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить товарищескую игру наших сборных в России.

Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи — арена "Зенита" в Санкт-Петербурге.

Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча», — приводит слова Джунана Sport24.

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С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах..VrezNews1 /football/2023/09/20/russia_kenia/