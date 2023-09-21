«Оренбург» — «Факел»: счет матча 0:0, пен. 4:2, обзор голов

В матче 4-го тура группы Ана своем поле принимал воронежский. Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти точнее были хозяева со счетом 4:2.

Точными ударами в составе «Оренбурга» отметились Вера, Гойкович, Марин, Гогличидзе. За «Факел» забивали Черов и Якимов, а Долгов и Максимов не реализовали свои попытки.

Футбол. Россия. Кубок Оренбург — Факел 0:0 Голы: : (пенальти) (1'), : Василий Черов (пенальти) (2'), : Ренато Гойкович (пенальти) (2'), : Химми Марин (пенальти) (3') Оренбург: Khodanovich A., Владимир Полуяхтов, Ренато Гойкович, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Дмитрий Воробьёв, Кирилл Капленко, Николай Титков, Юрий Ковалёв, Cuero Palacio J. R., Gurluk E. Факел: Виталий Гудиев, Николай Поярков, Сергей Брызгалов, Кирилл Суслов, Jakolis A., Cele T., Ivlev A., Bagamaev A., Хызыр Аппаев, Максим Максимов, Матвей Ивахнов Предупреждения: Jakolis A. (32'), Николай Поярков (54'), Данила Хотулёв (57'), Кирилл Капленко (75')

В пятом туре группового этапа Кубка России «Оренбург» отправится на выезд к «Сочи», а «Факел» примет на своем поле ЦСКА.