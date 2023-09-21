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    Наставник «Реала Сосьедад» прокомментировал ничью с «Интером»

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    Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль подвел итоги домашнего матча с «Интером» (1:1) в первом туре Лиги чемпионов.

    Иманол Альгуасиль
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    Иманол Альгуасиль

    «Надеюсь, болельщикам понравилась игра и они гордятся нами. Мы сделали все, что могли, чтобы выиграть матч. Жаль, что все так закончилось. Но я очень горжусь тем, что мы продемонстрировали.

    Играть в Лиге чемпионов с футболистами, которых я тренировал на молодёжном уровне — это нечто особенное. Но больше всего я горжусь тем, что мы встретились с такой командой, как "Интер", и играли против них, как в прошедшем матче. Это заставляет меня еще больше гордиться тем, чего мы достигли», — приводит слова Альгуасиля сайт УЕФА.

    В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет в гостях с «Зальцбургом», а «Интер» будет принимать в Милане португальскую «Бенфику».

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