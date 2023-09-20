Дзюба начнет в запасе матч «Локомотива» с «Уралом»

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Кики, Сиссе, Егорычев, Ишков, Малькевич, Юшин, Шеттине.
Запасные: Мамин, Филипенко, Аюпов, Буркин, Мосин, Дмитриев, Сингатулин, Мишкич, Бикфалви, Каштанов.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — «Локомотив»
«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Марадишвили, Пиняев, Сулейманов.
Запасные: Гильерме, Худяков, Кузьмичев, Погостнов, Митай, Самошников, Щетинин, Куликов, Глушенков, Жемалетдинов, Раков, Дзюба.
Матч «Урал» — «Локомотив» пройдет 20 сентября в Екатеринбурге, начало — в 15:00 мск.