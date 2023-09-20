Точилин: Уход Хохлова стал неожиданностью

Главный тренервысказался о матче против(1:1, 2:4 по пенальти) в Кубке России.

«Игра должна была понравиться, команды показали атакующий футбол. Пенальти всегда лотерея, где нам в очередной раз не повезло.

Уход Хохлова? Для нас это стало неожиданностью. Результаты не очень, но мы отвечаем за них все вместе. Команда встряхнулась, такой была цель, как я понимаю. План игры мы не меняли, Дмитрий Валерьевич хотел, чтобы команда играла в тот же футбол.

Он приехал на базу и объявил. Сказал, что команде требуется перезагрузка», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 7 очков и поднялся на первое место в группе А Кубка России. «Сочи» находится на третьей строчке с 5 баллами.